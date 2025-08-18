Экс-советник Пентагона рассказал о последствиях конфликта на Украине

https://1prime.ru/20250818/ukraina-860867338.html

Бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил в беседе с РИА Новости, что при меньшем сопротивлении со стороны "глобалистских | 18.08.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил в беседе с РИА Новости, что при меньшем сопротивлении со стороны "глобалистских лидеров" Запада конфликт на Украине мог бы быстро завершиться. "Главная проблема - сильное сопротивление и в самих США, и со стороны глобалистских лидеров в Западной Европе. Если бы его не было, конфликт давно закончился бы. Для нас правильное решение - уйти: прекратить поставки оружия, вывести военных с Украины и ограничиться гуманитарной помощью, потому что конфликт уже исчерпан", - сказал Макгрегор. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

