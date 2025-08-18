Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине - 18.08.2025
Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине
Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
17:34 18.08.2025
 
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
Путин обсудил с Моди итоги саммита с Трампом
