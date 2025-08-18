https://1prime.ru/20250818/ukraina-860870005.html

Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине

Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине

МОСКВА, 18 авг

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

