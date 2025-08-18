https://1prime.ru/20250818/ukraina-860870005.html
Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине
Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине
Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:34+0300
2025-08-18T17:34+0300
2025-08-18T17:34+0300
россия
мировая экономика
украина
садыр жапаров
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/24/840552445_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_e19034c092f83d1e85c0e9d7090f44a7.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе телефонного разговора главами двух государств затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
https://1prime.ru/20250818/putin-860869241.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/24/840552445_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8bd56d417b41a1b481dc119597aca5f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, садыр жапаров, владимир путин, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Садыр Жапаров, Владимир Путин, В мире
Жапаров поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине
Жапаров в разговоре с Путиным поддержал шаги по урегулированию ситуации на Украине