Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса - 18.08.2025
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса - 18.08.2025, ПРАЙМ
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса
Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T03:32+0300
2025-08-18T03:32+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. "Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я - одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", - говорится в письме, адресованном первой леди США. Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, к ней стали поступать угрозы и оскорбления. "Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" - говорится в письме. Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей. "Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста - помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" - заключила Савенкова.
03:32 18.08.2025
 
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса

Женщина из Луганска попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей.
"Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я - одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", - говорится в письме, адресованном первой леди США.
Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, к ней стали поступать угрозы и оскорбления.
"Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" - говорится в письме.
Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей.
"Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста - помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" - заключила Савенкова.
 
