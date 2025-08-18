https://1prime.ru/20250818/ukrainka-860831560.html
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса - 18.08.2025, ПРАЙМ
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса
Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T03:32+0300
2025-08-18T03:32+0300
2025-08-18T03:32+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
донбасс
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860831560.jpg?1755477152
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей.
"Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я - одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", - говорится в письме, адресованном первой леди США.
Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, к ней стали поступать угрозы и оскорбления.
"Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" - говорится в письме.
Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей.
"Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста - помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" - заключила Савенкова.
сша
донбасс
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, донбасс, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, всу, оон
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, ДОНБАСС, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, ООН
Украинка попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса
Женщина из Луганска попросила Меланью Трамп помочь остановить гибель детей Донбасса
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей.
"Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я - одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", - говорится в письме, адресованном первой леди США.
Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, к ней стали поступать угрозы и оскорбления.
"Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" - говорится в письме.
Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей.
"Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста - помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" - заключила Савенкова.