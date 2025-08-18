Суд оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ на 106 млн рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-18T18:46+0300
2025-08-18T18:46+0300
россия
уралвагонзавод
минпромторг
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860874968_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_b97db7cd439eaf15ac7eb8634897bd25.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску министерства промышленности и торговли России обязал "Уралвагонзавод" (УВЗ) вернуть более 106 миллионов рублей субсидии, выданной на разработку новой техники, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу УВЗ на судебный акт апелляционной инстанции. Минпромторг выдал субсидию предприятию в 2015 году. Она должна была компенсировать часть затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках инвестпроекта по разработке и производству "унифицированной гусеничной платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией для сложных условий эксплуатации (районы с холодным арктическим климатом)". В соответствии с договором УВЗ к концу 2021 года должен был выпустить и реализовать 200 экземпляров продукции, получить шесть патентов на изобретения и секреты производства (ноу-хау), создать 110 высокопроизводительных рабочих мест и разработать пять "технологий мирового уровня". Поскольку в полном объеме перечисленные целевые индикаторы не были достигнуты, Минпромторг потребовал от УВЗ вернуть субсидию, а затем обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года иск отклонил. Он согласился с доводами ответчика о невозможности получить ожидаемые результаты по независящим от УВЗ причинам и нецелесообразности продолжения дальнейшей работы. При этом уже понесенные исполнителем затраты суд отнес на заказчика. Апелляционный суд в апреле решение первой инстанции отменил и иск удовлетворил. Он принял во внимание, что письма УВЗ с обоснованием невозможности достижения целевых показателей, в том числе с экспертным заключением о состоянии рынка техники лесозаготовительной отрасли и перспективах сбыта продукции Рубцовского филиала УВЗ были направлены в Минпромторг в 2022-2023 годах, то есть уже после окончания срока реализации инвестпроекта. Апелляция взыскала с предприятия свыше 106 миллионов рублей неосновательного обогащения и 10 миллионов рублей штрафа. При этом требование по штрафу суд удовлетворил частично – истец требовал почти 80 миллионов.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860874968_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_92e12c6cda6304eda0a6178b8aad6e3a.jpg
1920
1920
true
россия, уралвагонзавод, минпромторг, суд
РОССИЯ, Уралвагонзавод, Минпромторг, суд
18:46 18.08.2025
 
Суд обязал УВЗ вернуть 106 миллионов рублей, выделенных на разработку техники

© РИА Новости . Павел Лисицын
Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники
РОССИЯ Уралвагонзавод Минпромторг суд
 
 
