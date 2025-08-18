https://1prime.ru/20250818/uvz-860875123.html

Суд оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ на 106 млн рублей

Суд оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ на 106 млн рублей - 18.08.2025, ПРАЙМ

Суд оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ на 106 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску министерства промышленности и... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T18:46+0300

2025-08-18T18:46+0300

2025-08-18T18:46+0300

россия

уралвагонзавод

минпромторг

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860874968_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_b97db7cd439eaf15ac7eb8634897bd25.jpg

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску министерства промышленности и торговли России обязал "Уралвагонзавод" (УВЗ) вернуть более 106 миллионов рублей субсидии, выданной на разработку новой техники, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу УВЗ на судебный акт апелляционной инстанции. Минпромторг выдал субсидию предприятию в 2015 году. Она должна была компенсировать часть затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках инвестпроекта по разработке и производству "унифицированной гусеничной платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией для сложных условий эксплуатации (районы с холодным арктическим климатом)". В соответствии с договором УВЗ к концу 2021 года должен был выпустить и реализовать 200 экземпляров продукции, получить шесть патентов на изобретения и секреты производства (ноу-хау), создать 110 высокопроизводительных рабочих мест и разработать пять "технологий мирового уровня". Поскольку в полном объеме перечисленные целевые индикаторы не были достигнуты, Минпромторг потребовал от УВЗ вернуть субсидию, а затем обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года иск отклонил. Он согласился с доводами ответчика о невозможности получить ожидаемые результаты по независящим от УВЗ причинам и нецелесообразности продолжения дальнейшей работы. При этом уже понесенные исполнителем затраты суд отнес на заказчика. Апелляционный суд в апреле решение первой инстанции отменил и иск удовлетворил. Он принял во внимание, что письма УВЗ с обоснованием невозможности достижения целевых показателей, в том числе с экспертным заключением о состоянии рынка техники лесозаготовительной отрасли и перспективах сбыта продукции Рубцовского филиала УВЗ были направлены в Минпромторг в 2022-2023 годах, то есть уже после окончания срока реализации инвестпроекта. Апелляция взыскала с предприятия свыше 106 миллионов рублей неосновательного обогащения и 10 миллионов рублей штрафа. При этом требование по штрафу суд удовлетворил частично – истец требовал почти 80 миллионов.

https://1prime.ru/20250522/rpoizvodstvo-857817620.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уралвагонзавод, минпромторг, суд