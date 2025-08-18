https://1prime.ru/20250818/valyuta-860844931.html
Незаконный вывоз денег из России побил рекорд, заявили в ФТС
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В январе–июне 2025 года в России было выявлено 6314 случаев незаконного перемещения гражданами наличных денег. Об этом "Известиям" заявили в Федеральной таможенной службе (ФТС).По данным ведомства, за шесть месяцев выявлено 6314 нарушений — это рекордный показатель с начала ведения статистики. В аналогичном периоде 2024 года было зарегистрировано 5449 случаев, а в 2023-м — 5915.Большинство нарушений связано с вывозом валюты из страны — таких случаев зафиксировано 5125, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом незаконный ввоз денег в Россию вырос еще сильнее — на 31% (до 1189 случаев).ФТС возбудила 6277 административных дел и 37 уголовных по фактам нарушений валютного законодательства. Тенденция к росту числа нарушений сохраняется, несмотря на ужесточение контроля со стороны таможенных органов.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ.
В январе–июне 2025 года в России было выявлено 6314 случаев незаконного перемещения гражданами наличных денег. Об этом "Известиям" заявили
в Федеральной таможенной службе (ФТС).
По данным ведомства, за шесть месяцев выявлено 6314 нарушений — это рекордный показатель с начала ведения статистики. В аналогичном периоде 2024 года было зарегистрировано 5449 случаев, а в 2023-м — 5915.
Большинство нарушений связано с вывозом валюты из страны — таких случаев зафиксировано 5125, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом незаконный ввоз денег в Россию вырос еще сильнее — на 31% (до 1189 случаев).
ФТС возбудила 6277 административных дел и 37 уголовных по фактам нарушений валютного законодательства. Тенденция к росту числа нарушений сохраняется, несмотря на ужесточение контроля со стороны таможенных органов.
