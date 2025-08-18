https://1prime.ru/20250818/varlamov-860830997.html
Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами.
Согласно судебным документам, в феврале 2023 года Варламов выложил видео на YouTube, в котором выражал негативное отношение к российской армии. В конце июня 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС РФ.
Штраф Варламов в итоге не выплатил, поэтому в мае 2025 года приставы возбудили исполнительное производство. Сумма долга составила 50 тысяч рублей.
Варламов также обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. В среду в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что прокурор во время прений сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для Варламова по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже Варламов обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
