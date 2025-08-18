Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/varlamov-860830997.html
Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии
Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии - 18.08.2025, ПРАЙМ
Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии
Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T02:35+0300
2025-08-18T02:35+0300
россия
экономика
общество
рф
москва
вс рф
youtube
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860830997.jpg?1755473715
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами. Согласно судебным документам, в феврале 2023 года Варламов выложил видео на YouTube, в котором выражал негативное отношение к российской армии. В конце июня 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС РФ. Штраф Варламов в итоге не выплатил, поэтому в мае 2025 года приставы возбудили исполнительное производство. Сумма долга составила 50 тысяч рублей. Варламов также обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. В среду в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что прокурор во время прений сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для Варламова по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже Варламов обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, москва, вс рф, youtube, верховный суд
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, ВС РФ, YouTube, Верховный суд
02:35 18.08.2025
 
Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии

Блогер Илья Варламов не выплатил штраф за дискредитацию ВС России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами.
Согласно судебным документам, в феврале 2023 года Варламов выложил видео на YouTube, в котором выражал негативное отношение к российской армии. В конце июня 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС РФ.
Штраф Варламов в итоге не выплатил, поэтому в мае 2025 года приставы возбудили исполнительное производство. Сумма долга составила 50 тысяч рублей.
Варламов также обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. В среду в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что прокурор во время прений сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для Варламова по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже Варламов обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАВС РФYouTubeВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала