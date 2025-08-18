https://1prime.ru/20250818/varlamov-860830997.html

Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии

Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии - 18.08.2025, ПРАЙМ

Варламов не выплатил штраф за дискредитацию армии

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T02:35+0300

2025-08-18T02:35+0300

2025-08-18T02:35+0300

россия

экономика

общество

рф

москва

вс рф

youtube

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860830997.jpg?1755473715

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами. Согласно судебным документам, в феврале 2023 года Варламов выложил видео на YouTube, в котором выражал негативное отношение к российской армии. В конце июня 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС РФ. Штраф Варламов в итоге не выплатил, поэтому в мае 2025 года приставы возбудили исполнительное производство. Сумма долга составила 50 тысяч рублей. Варламов также обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. В среду в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что прокурор во время прений сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для Варламова по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже Варламов обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, вс рф, youtube, верховный суд