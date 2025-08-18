Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Вашингтоне усилили меры безопасности перед визитом Зеленского
Политика
В Вашингтоне усилили меры безопасности перед визитом Зеленского
В Вашингтоне усилили меры безопасности перед визитом Зеленского - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Вашингтоне усилили меры безопасности перед визитом Зеленского
Полиция Вашингтона перекрыла дороги к украинскому посольству в районе Джорджтаун, где находится одна из главных туристических улиц столицы США, передает... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T19:49+0300
2025-08-18T20:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860877243_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_1d2341dd76f2f7bc94e8ae3fa24f2f87.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Полиция Вашингтона перекрыла дороги к украинскому посольству в районе Джорджтаун, где находится одна из главных туристических улиц столицы США, передает корреспондент РИА Новости. На всех проездах к посольству стоят полицейские машины, главная улица оцеплена, наблюдается большое количество полицейских. От дипмиссии то и дело отъезжают кортежи с европейскими флагами. Как ранее сообщило агентство Укринформ, Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел переговоры с лидерами европейских стран в посольстве Украины. Как следует из трансляции, которую ведет телеканал Fox News, в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони.В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
19:49 18.08.2025 (обновлено: 20:00 18.08.2025)
 
В Вашингтоне усилили меры безопасности перед визитом Зеленского

Полиция перекрыла дороги к посольству Украины в Вашингтоне перед визитом Зеленского

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Полицейский на одной из улиц Вашингтона
Полицейский на одной из улиц Вашингтона - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Полиция Вашингтона перекрыла дороги к украинскому посольству в районе Джорджтаун, где находится одна из главных туристических улиц столицы США, передает корреспондент РИА Новости.
На всех проездах к посольству стоят полицейские машины, главная улица оцеплена, наблюдается большое количество полицейских.
От дипмиссии то и дело отъезжают кортежи с европейскими флагами.
Как ранее сообщило агентство Укринформ, Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел переговоры с лидерами европейских стран в посольстве Украины.
Как следует из трансляции, которую ведет телеканал Fox News, в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал с Зеленским в перепалку. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на неприсоединение Украины к НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
