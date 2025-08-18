https://1prime.ru/20250818/vklady-860777111.html

Назван самый выгодный срок вклада после снижения ставок

Назван самый выгодный срок вклада после снижения ставок

Желающим приумножить свои накопления сейчас стоит обратить внимание на банковские вклады со сроком от 3 до 6 месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Желающим приумножить свои накопления сейчас стоит обратить внимание на банковские вклады со сроком от 3 до 6 месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.По ее словам, краткосрочные депозиты до трех месяцев сегодня дают одну из максимальных доходностей - ставки могут достигать 16–18% годовых по отдельным предложениям. Однако при каждом продлении вклада следует учитывать возможность снижения ставки, особенно, если регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики.Долгосрочные депозиты от года и более позволяют зафиксировать текущий уровень доходности, но сегодня по ним предлагаются существенно более низкие ставки. По данным базы Банки.ру, средняя доходность по классическим вкладам на срок год и более на 12 августа составила чуть более 10% годовых, что снижает их привлекательность.Срок в 3-6 месяцев является оптимальным компромиссом. Он позволяет воспользоваться повышенными ставками (в среднем 13,5% годовых по данным базы Банки.ру на 12 августа), которые пока выше инфляции, а также сохранить возможность оперативно реагировать на новые предложения банков, в том числе, безотзывные вклады или продукты с дополнительными бонусами от маркетплейсов."С учетом текущей динамики до конца 2025 года можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки ЦБ еще на 2-3 п.п., что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. Это значит, что открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка", - пояснила Замалеева.Тем, кто рассчитывает на регулярный пассивный доход, эксперт посоветовала рассмотреть стратегию "лестничных вкладов" - разделить сумму на несколько вкладов с разными сроками погашения (например, 3, 6 и 12 месяцев). Это позволит получать проценты чаще и снизить риск потерять доходность при резких изменениях ставок.

