Назван самый выгодный срок вклада после снижения ставок

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Желающим приумножить свои накопления сейчас стоит обратить внимание на банковские вклады со сроком от 3 до 6 месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.По ее словам, краткосрочные депозиты до трех месяцев сегодня дают одну из максимальных доходностей - ставки могут достигать 16–18% годовых по отдельным предложениям. Однако при каждом продлении вклада следует учитывать возможность снижения ставки, особенно, если регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики.Долгосрочные депозиты от года и более позволяют зафиксировать текущий уровень доходности, но сегодня по ним предлагаются существенно более низкие ставки. По данным базы Банки.ру, средняя доходность по классическим вкладам на срок год и более на 12 августа составила чуть более 10% годовых, что снижает их привлекательность.Срок в 3-6 месяцев является оптимальным компромиссом. Он позволяет воспользоваться повышенными ставками (в среднем 13,5% годовых по данным базы Банки.ру на 12 августа), которые пока выше инфляции, а также сохранить возможность оперативно реагировать на новые предложения банков, в том числе, безотзывные вклады или продукты с дополнительными бонусами от маркетплейсов."С учетом текущей динамики до конца 2025 года можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки ЦБ еще на 2-3 п.п., что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. Это значит, что открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка", - пояснила Замалеева.Тем, кто рассчитывает на регулярный пассивный доход, эксперт посоветовала рассмотреть стратегию "лестничных вкладов" - разделить сумму на несколько вкладов с разными сроками погашения (например, 3, 6 и 12 месяцев). Это позволит получать проценты чаще и снизить риск потерять доходность при резких изменениях ставок.
