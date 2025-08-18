https://1prime.ru/20250818/vstrecha-860857219.html

Sky News опубликовал список мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского

Sky News опубликовал список мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского - 18.08.2025, ПРАЙМ

Sky News опубликовал список мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского

Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа,... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T14:02+0300

2025-08-18T14:02+0300

2025-08-18T14:02+0300

политика

сша

италия

рим

владимир зеленский

дональд трамп

sky news

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках процесса по урегулированию украинского конфликта. По информации телеканала, американские власти попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может состояться позднее на этой неделе. Телеканал подчеркивает, что проведение данной встречи будет зависеть от того, как в понедельник пройдет встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне. "Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе", - говорится в материале телеканала. По данным Sky News, в ходе видеозвонка с участием "коалиции желающих" в выходные премьер Италии Джорджа Мелони в качестве места проведения встречи предложила Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон - Женеву. Телеканал утверждает, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану. Sky News отмечает, что МИД Италии и Швейцарии настаивают на том, что они готовы провести переговоры в своих странах. Кроме того, дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, в том числе Будапешт и Хельсинки. Портал Axios ранее сообщил, что Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа. Телеканал CNN сообщал, что Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Зеленским в понедельник пройдут успешно. Как отмечал Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860855407.html

сша

италия

рим

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, италия, рим, владимир зеленский, дональд трамп, sky news, ес, мид