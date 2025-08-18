Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп принял Зеленского в Белом доме - 18.08.2025
Политика
Трамп принял Зеленского в Белом доме
Трамп принял Зеленского в Белом доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Трамп принял Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, следует из трансляции телеканала Fox News. | 18.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, следует из трансляции телеканала Fox News. К Западному крылу Зеленский подъехал на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие с Трампом длилось несколько секунд. Зеленский надел на встречу черные брюки, пиджак и рубашку. После прошлого посещения Белого дома американские журналисты критиковали его за внешний вид. Президент США в начале переговоров в Овальном кабинете выразил надежду, что они будут хорошими. Ожидается, что после встречи с Зеленским Трамп примет европейских лидеров, а затем созвонится с Владимиром Путиным."Мы (с Путиным. — Прим. ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", — сказал президент США.Говоря о контактах с европейскими лидерами, Трамп пообещал выдвинуть несколько предложений. Он также сообщил, что по итогам переговоров может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине.Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о готовности провести выборы, заявил, что для этого нужно "создать условия безопасности".Трамп, в свою очередь, пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту", обеспечить "очень высокий уровень безопасности". При этом он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.Публичное общение Трампа и Зеленского продлилось около 25 минут, далее переговоры продолжились за закрытыми дверями.Как следует из расписания Белого дома, совместного заявления для прессы после завершения переговоров не запланировано.
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Fox News
20:49 18.08.2025 (обновлено: 21:38 18.08.2025)
 
Трамп принял Зеленского в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, следует из трансляции телеканала Fox News.
К Западному крылу Зеленский подъехал на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие с Трампом длилось несколько секунд. Зеленский надел на встречу черные брюки, пиджак и рубашку. После прошлого посещения Белого дома американские журналисты критиковали его за внешний вид.
Президент США в начале переговоров в Овальном кабинете выразил надежду, что они будут хорошими. Ожидается, что после встречи с Зеленским Трамп примет европейских лидеров, а затем созвонится с Владимиром Путиным.
"Мы (с Путиным. — Прим. ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", — сказал президент США.
Говоря о контактах с европейскими лидерами, Трамп пообещал выдвинуть несколько предложений. Он также сообщил, что по итогам переговоров может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине.
Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о готовности провести выборы, заявил, что для этого нужно "создать условия безопасности".
Трамп, в свою очередь, пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту", обеспечить "очень высокий уровень безопасности". При этом он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.
Публичное общение Трампа и Зеленского продлилось около 25 минут, далее переговоры продолжились за закрытыми дверями.
Как следует из расписания Белого дома, совместного заявления для прессы после завершения переговоров не запланировано.
