Трамп принял Зеленского в Белом доме
2025-08-18T20:49+0300
2025-08-18T20:49+0300
2025-08-18T21:38+0300
политика
сша
дональд трамп
владимир зеленский
fox news
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, следует из трансляции телеканала Fox News. К Западному крылу Зеленский подъехал на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие с Трампом длилось несколько секунд. Зеленский надел на встречу черные брюки, пиджак и рубашку. После прошлого посещения Белого дома американские журналисты критиковали его за внешний вид. Президент США в начале переговоров в Овальном кабинете выразил надежду, что они будут хорошими. Ожидается, что после встречи с Зеленским Трамп примет европейских лидеров, а затем созвонится с Владимиром Путиным."Мы (с Путиным. — Прим. ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", — сказал президент США.Говоря о контактах с европейскими лидерами, Трамп пообещал выдвинуть несколько предложений. Он также сообщил, что по итогам переговоров может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине.Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о готовности провести выборы, заявил, что для этого нужно "создать условия безопасности".Трамп, в свою очередь, пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту", обеспечить "очень высокий уровень безопасности". При этом он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.Публичное общение Трампа и Зеленского продлилось около 25 минут, далее переговоры продолжились за закрытыми дверями.Как следует из расписания Белого дома, совместного заявления для прессы после завершения переговоров не запланировано.
сша
Новости
ru-RU
