ВТБ перечислил в бюджет свыше 223 миллиардов рублей дивидендов

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. ВТБ перечислил в бюджет 223,3 миллиарда рублей дивидендов за 2024 год, сообщает кредитная организация. "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента… Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: дивиденды по акциям. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2024 год", - говорится в сообщении. "Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дивидендов, выплаченных по: обыкновенным акциям - 84 905 851 588,61 рубля; привилегированным акциям первого типа - 56 805 677 304,35 рубля; привилегированным акциям второго типа - 81 581 438 700,00 рубля", - также сообщается там. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, имеются в виду дивиденды, причитающиеся государству. ВТБ в конце апреля объявил, что выплатит в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, которая составила рекордные 551,4 миллиарда рублей. Общий размер одобренных акционерами дивидендов за 2024 год составил 275,75 миллиарда рублей. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, доходы федерального бюджета от дивидендов ВТБ по итогам 2024-2028 годов будут направлены на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), с октября 2023 года находящейся в доверительном управлении ВТБ. Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные. Как сообщал зампред правления банка Дмитрий Пьянов, по итогам проведенного в июне 2023 года размещения допэмиссии акций доля государства в ВТБ составила 61,8%. ВТБ выплачивал дивиденды ежегодно с 2002 по 2021 год, а с 2022 года приостановил выплаты из-за внешних вызовов, планировав вернуться к ним лишь в 2026 году. Первый зампред Дмитрий Пьянов говорил, что банк консультировался с ЦБ РФ по выплатам за 2024 год, которые будут стоить ВТБ порядка 1,1 процентного пункта достаточности капитала, и позиция регулятора заключалась в том, что они возможны при условии восполнения капитала.

