https://1prime.ru/20250818/wp-860837293.html
В США оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме
В США оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
В США оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме
Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:13+0300
2025-08-18T09:13+0300
2025-08-18T09:13+0300
политика
общество
сша
вашингтон
германия
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
washington post
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет газета Washington Post. "Решение европейских лидеров присоединиться к Зеленскому на его встрече в Белом доме - выразительный и резонансный жест - подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров", - пишет издание. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html
сша
вашингтон
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_88:0:2756:2001_1920x0_80_0_0_edee5995921d8d70dc5b56ac60e9a039.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, вашингтон, германия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, washington post, cnn, нато
Политика, Общество , США, ВАШИНГТОН, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Washington Post, CNN, НАТО
В США оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме
WP: решение лидеров Европы прибыть в США с Зеленским говорит о важности встречи с Трампом
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет газета Washington Post.
"Решение европейских лидеров присоединиться к Зеленскому на его встрече в Белом доме - выразительный и резонансный жест - подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров", - пишет издание.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США