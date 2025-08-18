Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-08-18T09:13+0300
2025-08-18T09:13+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет газета Washington Post. "Решение европейских лидеров присоединиться к Зеленскому на его встрече в Белом доме - выразительный и резонансный жест - подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров", - пишет издание. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
09:13 18.08.2025
 
В США оценили решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме

WP: решение лидеров Европы прибыть в США с Зеленским говорит о важности встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решение европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет газета Washington Post.
"Решение европейских лидеров присоединиться к Зеленскому на его встрече в Белом доме - выразительный и резонансный жест - подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров", - пишет издание.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
