X5 Group создала направление по внедрению роботизированных решений

2025-08-18

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", создала отдельное направление Х5 Robotics, которое в том числе займется внедрением роботизированных решений в операционные и производственные процессы, говорится в сообщении компании. "Х5... объявляет о создании отдельного направления Х5 Robotics, которое станет одним из ключевых центров технологического развития компании", - говорится в сообщении. "Х5 Robotics возьмет на себя задачу масштабного и системного внедрения роботизированных решений в операционные и производственные процессы, а также формирования центра экспертизы, который объединит передовые знания и наработки в сфере автоматизации и роботизации", - уточняется там. В Х5 подчеркнули, что автоматизация ручного труда и сложных производственных процессов с применением высокотехнологичных решений позволит достичь более высокой скорости, точности и качества выполнения задач при минимальных затратах, а также улучшит условия труда сотрудников. "Команда X5 Robotics охватывает полный цикл - от разработки и пилотирования до промышленного внедрения автоматизированных решений во все бизнесы X5", - рассказали в компании. Также в сообщении отмечается, что компания уже тестирует FMR-роботов (автономные вилочные погрузчики) и автономных мобильных AMR-роботов на распределительных центрах, роверов-доставщиков и роботов-уборщиков. "По прогнозам Х5, роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 году, что позволит компании эффективно продолжать масштабное развитие и расширение своих бизнесов", - заключили в компании. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

