https://1prime.ru/20250818/yuan-860840852.html
Юань открыл торги в понедельник ростом
Юань открыл торги в понедельник ростом - 18.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:02+0300
2025-08-18T10:02+0300
2025-08-18T10:02+0300
экономика
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 11, 12 рубля
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.