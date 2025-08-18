Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов на Московской бирже

https://1prime.ru/20250818/yuan-860846722.html
2025-08-18T11:28+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост с началом новой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск растёт на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля. "Фундаментальные факторы продолжат обеспечивать сохранение баланса спроса и предложения на российском валютном рынке. Таким образом, мы не видим оснований для изменения нашего краткосрочного целевого диапазона (11-11,5 руб за юань), но допускаем в ближайшие дни локальное смещение котировок в его середину или даже к верхней границе", - рассказал Денис Попов из ПСБ. И если сегодня можно рассчитывать на сохранение курсовых котировок в нижней части краткосрочного целевого диапазона 11-11,2 рубля за юань, то в среднесрочной перспективе постепенно будут усиливаться предпосылки для смещения курса рубля к более слабым уровням, добавляет он. Рубль в паре с юанем закрыл пятницу на сопротивлении 11,1. Сегодня пара будет пытаться закрепиться выше, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
