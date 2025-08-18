Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов на Московской бирже - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/yuan-860846722.html
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов на Московской бирже
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов на Московской бирже - 18.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов на Московской бирже
Курс юаня к рублю демонстрирует рост с началом новой недели, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T11:28+0300
2025-08-18T11:28+0300
экономика
рынок
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост с началом новой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск растёт на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля. "Фундаментальные факторы продолжат обеспечивать сохранение баланса спроса и предложения на российском валютном рынке. Таким образом, мы не видим оснований для изменения нашего краткосрочного целевого диапазона (11-11,5 руб за юань), но допускаем в ближайшие дни локальное смещение котировок в его середину или даже к верхней границе", - рассказал Денис Попов из ПСБ. И если сегодня можно рассчитывать на сохранение курсовых котировок в нижней части краткосрочного целевого диапазона 11-11,2 рубля за юань, то в среднесрочной перспективе постепенно будут усиливаться предпосылки для смещения курса рубля к более слабым уровням, добавляет он. Рубль в паре с юанем закрыл пятницу на сопротивлении 11,1. Сегодня пара будет пытаться закрепиться выше, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250818/yuani-860845911.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, псб
Экономика, Рынок, ПСБ
11:28 18.08.2025
 
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов на Московской бирже

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов понедельника на Московской бирже

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост с началом новой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск растёт на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля.
"Фундаментальные факторы продолжат обеспечивать сохранение баланса спроса и предложения на российском валютном рынке. Таким образом, мы не видим оснований для изменения нашего краткосрочного целевого диапазона (11-11,5 руб за юань), но допускаем в ближайшие дни локальное смещение котировок в его середину или даже к верхней границе", - рассказал Денис Попов из ПСБ.
И если сегодня можно рассчитывать на сохранение курсовых котировок в нижней части краткосрочного целевого диапазона 11-11,2 рубля за юань, то в среднесрочной перспективе постепенно будут усиливаться предпосылки для смещения курса рубля к более слабым уровням, добавляет он.
Рубль в паре с юанем закрыл пятницу на сопротивлении 11,1. Сегодня пара будет пытаться закрепиться выше, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 9,3 миллиарда рублей
11:02
 
ЭкономикаРынокПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала