Китайская компания ведет переговоры о локализации производства в России

2025-08-18T19:35+0300

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Китайский производитель коммерческого транспорта Zhengzhou Yutong Group ведет переговоры о локализации производства своей продукции в России, заявил РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани региональный менеджер компании Чжоу Шанчэн. "Если мы сможем найти в России партнера, обладающего соответствующими компетенциями и готового к взаимовыгодному доверительному сотрудничеству, мы открыты к совместной работе с предприятиями российского автопрома и поддерживаем с ними активные контакты. В настоящее время как раз идут переговоры о сотрудничестве, которые, как мы ожидаем, завершатся к концу текущего года", - сказал он. Чжоу Шанчэн подтвердил, что речь идет о производстве автобусов и автомобилей, но не назвал участника переговоров с российской стороны. "Могу только сказать, что это очень известный в России крупный производитель автомобилей и коммерческого транспорта", - заключил он. III Международный форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.

