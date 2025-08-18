Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайская компания ведет переговоры о локализации производства в России - 18.08.2025
Китайская компания ведет переговоры о локализации производства в России
Китайская компания ведет переговоры о локализации производства в России - 18.08.2025, ПРАЙМ
Китайская компания ведет переговоры о локализации производства в России
Китайский производитель коммерческого транспорта Zhengzhou Yutong Group ведет переговоры о локализации производства своей продукции в России, заявил РИА Новости | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T19:35+0300
2025-08-18T19:35+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
китай
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860876828_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_f91d5dfc4aec03ff1492ce2b9f52dff7.jpg
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Китайский производитель коммерческого транспорта Zhengzhou Yutong Group ведет переговоры о локализации производства своей продукции в России, заявил РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани региональный менеджер компании Чжоу Шанчэн. "Если мы сможем найти в России партнера, обладающего соответствующими компетенциями и готового к взаимовыгодному доверительному сотрудничеству, мы открыты к совместной работе с предприятиями российского автопрома и поддерживаем с ними активные контакты. В настоящее время как раз идут переговоры о сотрудничестве, которые, как мы ожидаем, завершатся к концу текущего года", - сказал он. Чжоу Шанчэн подтвердил, что речь идет о производстве автобусов и автомобилей, но не назвал участника переговоров с российской стороны. "Могу только сказать, что это очень известный в России крупный производитель автомобилей и коммерческого транспорта", - заключил он. III Международный форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
https://1prime.ru/20250818/sborka-860858467.html
китай
казань
бизнес, россия, промышленность, китай, казань
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, КАЗАНЬ
19:35 18.08.2025
 
Китайская компания ведет переговоры о локализации производства в России

Китайская Yutong сообщила о планах локализовать производство в России

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Китайский производитель коммерческого транспорта Zhengzhou Yutong Group ведет переговоры о локализации производства своей продукции в России, заявил РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани региональный менеджер компании Чжоу Шанчэн.
"Если мы сможем найти в России партнера, обладающего соответствующими компетенциями и готового к взаимовыгодному доверительному сотрудничеству, мы открыты к совместной работе с предприятиями российского автопрома и поддерживаем с ними активные контакты. В настоящее время как раз идут переговоры о сотрудничестве, которые, как мы ожидаем, завершатся к концу текущего года", - сказал он.
Чжоу Шанчэн подтвердил, что речь идет о производстве автобусов и автомобилей, но не назвал участника переговоров с российской стороны.
"Могу только сказать, что это очень известный в России крупный производитель автомобилей и коммерческого транспорта", - заключил он.
III Международный форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
Угольный разрезе Бородинский им. М.И. Щадова (входит в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)) - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Сборку китайских экскаваторов планируют локализовать в Казани
14:10
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Промышленность КИТАЙ КАЗАНЬ
 
 
