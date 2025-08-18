Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сферы, в которых быстрее всего растут зарплаты - 18.08.2025, ПРАЙМ
Названы сферы, в которых быстрее всего растут зарплаты
Названы сферы, в которых быстрее всего растут зарплаты
2025-08-18T02:02+0300
2025-08-18T02:02+0300
Названы сферы, в которых быстрее всего растут зарплаты

SuperJob: за год в Москве сильнее всего выросли зарплаты в трех сферах

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. За год в Москве зарплаты сильнее всего выросли у инженерно-технических работников в строительстве, а также в сфере HR и информационных технологий, рассказали агентству "Прайм" в SuperJob.
Наиболее быстрые темпы прироста зарплат за год - у инженерно-технических работников в строительстве ( +17,8%). Такую динамику во многом определил сегмент промышленного и дорожного/инфраструктурного строительства.
На втором месте - HR-сфера (+17,6%). Она довольно долго игнорировалась работодателями в части повышения окладов и зарплаты в ней были невысоки. Однако в условиях кадрового голода перед работодателями встала проблема привлечения и удержания персонала. Сейчас компаниям важны такие HR-функции как обучение, охрана труда, управление ФОТ и построение корпоративной культуры, то есть то, что способствует удержанию персонала в условиях кадрового дефицита.
"IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год (+13%). Зарплаты программистов продолжают расти, но это касается не всех: работодатели ориентированы на привлечение и удержание разработчиков мидл- и сеньор-уровня, в приоритете практический опыт", - рассказали аналитики.
По данным Росстата, инфляция в Москве в июне составила 7,51%. Таким образом, прирост зарплатных предложений компаний в наиболее популярных сферах деятельности опережает инфляцию, заключили специалисты.
 
