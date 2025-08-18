https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860834405.html
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:09+0300
2025-08-18T08:09+0300
2025-08-18T08:09+0300
политика
общество
сша
крым
украина
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. "Крым не следовало оставлять тогда", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250818/tramp-860834259.html
сша
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, нато, ес
Политика, Общество , США, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, ЕС
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО.
"Крым не следовало оставлять тогда", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине