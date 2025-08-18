https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860834405.html

Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. "Крым не следовало оставлять тогда", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

