Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма - 18.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
2025-08-18T08:09+0300
2025-08-18T08:09+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. "Крым не следовало оставлять тогда", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
08:09 18.08.2025
 
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО.
"Крым не следовало оставлять тогда", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине
