https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html

"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США

"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США - 18.08.2025, ПРАЙМ

"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США

Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T08:22+0300

2025-08-18T08:22+0300

2025-08-18T08:22+0300

политика

сша

украина

верховная рада

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.По словам нардепа, состав европейской делегации уже получил подтверждение на участие."На встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в понедельник. <…> То есть нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен", — заметил парламентарий.Дубинский также подчеркнул, что в таком составе у европейских стран нет никаких шансов на победу над Москвой, так как это "делегация капитуляции".

https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860834405.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, верховная рада, владимир зеленский