https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:22+0300
2025-08-18T08:22+0300
2025-08-18T08:22+0300
политика
сша
украина
верховная рада
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.По словам нардепа, состав европейской делегации уже получил подтверждение на участие."На встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в понедельник. <…> То есть нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен", — заметил парламентарий.Дубинский также подчеркнул, что в таком составе у европейских стран нет никаких шансов на победу над Москвой, так как это "делегация капитуляции".
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860834405.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, верховная рада, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
Дубинский: делегация ЕС, с которой Зеленский поедет на встречу с Трампом, слаба
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам нардепа, состав европейской делегации уже получил подтверждение на участие.
"На встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в понедельник. <…> То есть нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен", — заметил парламентарий.
Дубинский также подчеркнул, что в таком составе у европейских стран нет никаких шансов на победу над Москвой, так как это "делегация капитуляции".
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма