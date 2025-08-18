Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:22+0300
2025-08-18T08:22+0300
политика
сша
украина
верховная рада
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.По словам нардепа, состав европейской делегации уже получил подтверждение на участие."На встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в понедельник. &lt;…&gt; То есть нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен", — заметил парламентарий.Дубинский также подчеркнул, что в таком составе у европейских стран нет никаких шансов на победу над Москвой, так как это "делегация капитуляции".
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860834405.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, верховная рада, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский
08:22 18.08.2025
 
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США

Дубинский: делегация ЕС, с которой Зеленский поедет на встречу с Трампом, слаба

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Состав европейской делегации, которая примет участие в переговорах Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, крайне слаб. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам нардепа, состав европейской делегации уже получил подтверждение на участие.
"На встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в понедельник. <…> То есть нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен", — заметил парламентарий.
Дубинский также подчеркнул, что в таком составе у европейских стран нет никаких шансов на победу над Москвой, так как это "делегация капитуляции".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
08:09
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВерховная радаВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала