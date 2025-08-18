https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860838108.html
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом дома
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом дома - 18.08.2025, ПРАЙМ
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом дома
Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:18+0300
2025-08-18T09:18+0300
2025-08-18T09:18+0300
политика
общество
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
washington post
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости снижать напряженность во время переговоров, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. По мнению Фесенко, присутствие европейских лидеров на встрече может "выровнять баланс на переговорах". "(Европейские лидеры - ред.) могут присматривать за Зеленским и при необходимости снижать напряженность", - заявил он. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. Как пишет Washington Post, на этот раз позиция Вэнса может быть более тактичной.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, washington post, cnn, нато
Политика, Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Washington Post, CNN, НАТО
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом дома
WP: европейские лидеры на встрече с Трампом будут присматривать за Зеленским
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости снижать напряженность во время переговоров, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.
По мнению Фесенко, присутствие европейских лидеров на встрече может "выровнять баланс на переговорах".
"(Европейские лидеры - ред.) могут присматривать за Зеленским и при необходимости снижать напряженность", - заявил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно.
Как пишет Washington Post, на этот раз позиция Вэнса может быть более тактичной.
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США