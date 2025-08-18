https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860838108.html

WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом дома

2025-08-18T09:18+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры, которые в понедельник прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования на Украине, будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости снижать напряженность во время переговоров, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. По мнению Фесенко, присутствие европейских лидеров на встрече может "выровнять баланс на переговорах". "(Европейские лидеры - ред.) могут присматривать за Зеленским и при необходимости снижать напряженность", - заявил он. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. Как пишет Washington Post, на этот раз позиция Вэнса может быть более тактичной.

общество , сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, washington post, cnn, нато