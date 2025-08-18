https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860875798.html

СМИ раскрыли, что ждет Зеленского на переговорах с Трампом

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Обстоятельства для Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах могут стремительно ухудшиться, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. "Сначала он (Зеленский — Прим. ред.) встретится с Трампом один на один, и только после этого к нему будут допущены европейцы. Очень напоминает сценарий кадрового собеседования. <...> Ситуация может легко обостриться для Зеленского", — говорится в материале.По словам автора, Трамп задал "агрессивный" тон дискуссиям, разместив сообщение на своей платформе Truth Social, где он предъявил жесткие условия, обращаясь к Зеленскому с предложением отказаться от претензий на Крым и дать гарантии невступления Украины в НАТО. В понедельник президент США примет Зеленского впервые после конфликтной ситуации, случившейся между ними в феврале. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским вопросы обеспечения безопасности. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе переговоров в Вашингтоне удастся достичь соглашений по территориальным аспектам украинского кризиса. На участие во встрече подтвердили свое намерение канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.

