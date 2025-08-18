Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США - 18.08.2025
Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США
Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США
Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 394,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,36% - до 38,112 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,309% с 4,327% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, снижение доходности которого также может способствовать увеличение цены на золото. "Золото было в невыгодном положении в начале дня, но доходность казначейских облигаций США частично утратила рост пятницы, что поддержало цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). На этой неделе также ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших планов регулятора.
09:26 18.08.2025
 
Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США

Цена на золото растет на фоне снижения доходности гособлигаций США

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 394,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,36% - до 38,112 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,309% с 4,327% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, снижение доходности которого также может способствовать увеличение цены на золото.
"Золото было в невыгодном положении в начале дня, но доходность казначейских облигаций США частично утратила рост пятницы, что поддержало цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
На этой неделе также ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших планов регулятора.
