https://1prime.ru/20250818/zoloto-860838525.html

Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США

Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США - 18.08.2025, ПРАЙМ

Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США

Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T09:26+0300

2025-08-18T09:26+0300

2025-08-18T09:26+0300

экономика

рынок

сша

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 394,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,36% - до 38,112 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,309% с 4,327% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, снижение доходности которого также может способствовать увеличение цены на золото. "Золото было в невыгодном положении в начале дня, но доходность казначейских облигаций США частично утратила рост пятницы, что поддержало цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). На этой неделе также ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших планов регулятора.

https://1prime.ru/20250815/zoloto-860773935.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, джером пауэлл, comex