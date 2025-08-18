Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет в ожидании ясности по действиям ФРС США - 18.08.2025
Золото дешевеет в ожидании ясности по действиям ФРС США
Золото дешевеет в ожидании ясности по действиям ФРС США
2025-08-18T18:41+0300
2025-08-18T18:41+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается, инвесторы ожидают комментариев относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 380,47 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,32% - до 38,103 доллара за унцию. На этой неделе, в среду, ожидается публикация протокола июльского заседания ФРС США, а в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Аналитики отмечают, что геополитические события не повлияли на котировки стоимости драгоценного металла, и следующим фактором могут стать решения американского центробанка. Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня 4,25-4,5%. "Встреча Путина и Трампа не вызвала особой реакции у цен на золото. Думаю, мы продолжим держаться в этом ценовом диапазоне. Следующая точка перелома - Федеральная резервная система", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Майера (Edward Meir).
18:41 18.08.2025
 
Золото дешевеет в ожидании ясности по действиям ФРС США

Стоимость золота снижается на ожиданиях комментариев по шагам ФРС США

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается, инвесторы ожидают комментариев относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 380,47 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,32% - до 38,103 доллара за унцию.
На этой неделе, в среду, ожидается публикация протокола июльского заседания ФРС США, а в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле.
Аналитики отмечают, что геополитические события не повлияли на котировки стоимости драгоценного металла, и следующим фактором могут стать решения американского центробанка. Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня 4,25-4,5%.
"Встреча Путина и Трампа не вызвала особой реакции у цен на золото. Думаю, мы продолжим держаться в этом ценовом диапазоне. Следующая точка перелома - Федеральная резервная система", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Майера (Edward Meir).
