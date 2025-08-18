https://1prime.ru/20250818/zoloto-860874720.html

Золото дешевеет в ожидании ясности по действиям ФРС США

Золото дешевеет в ожидании ясности по действиям ФРС США

2025-08-18T18:41+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается, инвесторы ожидают комментариев относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 380,47 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,32% - до 38,103 доллара за унцию. На этой неделе, в среду, ожидается публикация протокола июльского заседания ФРС США, а в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Аналитики отмечают, что геополитические события не повлияли на котировки стоимости драгоценного металла, и следующим фактором могут стать решения американского центробанка. Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня 4,25-4,5%. "Встреча Путина и Трампа не вызвала особой реакции у цен на золото. Думаю, мы продолжим держаться в этом ценовом диапазоне. Следующая точка перелома - Федеральная резервная система", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Майера (Edward Meir).

