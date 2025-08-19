Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик - 19.08.2025
"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик
"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 тысячи человек в первый месяц после возобновления рейсов между Москвой и Геленджиком, сообщила компания. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:53+0300
2025-08-19T16:53+0300
бизнес
россия
геленджик
москва
элиста
аэрофлот
росавиация
a320neo
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 тысячи человек в первый месяц после возобновления рейсов между Москвой и Геленджиком, сообщила компания. "Аэрофлот перевез 17,8 тысячи пассажиров за первый месяц возобновления полетов между Москвой и Геленджиком", - говорится в сообщении. Первый рейс авиакомпании из Москвы в Геленджик состоялся 18 июля. Первоначально рейсы выполнялись один раз в день. Из-за повышенного спроса с 1 августа было запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки. С 13 октября по 25 октября будет выполняться по два рейса в сутки. Как отметили в авиакомпании, полёты по этому маршруту осуществляются на лайнерах Airbus A320/321, средняя занятость кресел - 96%. "Аэрофлот" стал первым российским авиаперевозчиком, возобновившим полеты в Геленджик после трехлетнего перерыва. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
геленджик
москва
элиста
16:53 19.08.2025
 
"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик

"Аэрофлот" за месяц перевез за месяц 17,8 тыс пассажиров из Москвы и Геленджика

Вход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 тысячи человек в первый месяц после возобновления рейсов между Москвой и Геленджиком, сообщила компания.
"Аэрофлот перевез 17,8 тысячи пассажиров за первый месяц возобновления полетов между Москвой и Геленджиком", - говорится в сообщении.
Первый рейс авиакомпании из Москвы в Геленджик состоялся 18 июля. Первоначально рейсы выполнялись один раз в день. Из-за повышенного спроса с 1 августа было запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки. С 13 октября по 25 октября будет выполняться по два рейса в сутки.
Как отметили в авиакомпании, полёты по этому маршруту осуществляются на лайнерах Airbus A320/321, средняя занятость кресел - 96%. "Аэрофлот" стал первым российским авиаперевозчиком, возобновившим полеты в Геленджик после трехлетнего перерыва.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике
9 августа, 13:30
