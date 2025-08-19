"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик

https://1prime.ru/20250819/aeroflot-860930890.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 тысячи человек в первый месяц после возобновления рейсов между Москвой и Геленджиком, сообщила компания. "Аэрофлот перевез 17,8 тысячи пассажиров за первый месяц возобновления полетов между Москвой и Геленджиком", - говорится в сообщении. Первый рейс авиакомпании из Москвы в Геленджик состоялся 18 июля. Первоначально рейсы выполнялись один раз в день. Из-за повышенного спроса с 1 августа было запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки. С 13 октября по 25 октября будет выполняться по два рейса в сутки. Как отметили в авиакомпании, полёты по этому маршруту осуществляются на лайнерах Airbus A320/321, средняя занятость кресел - 96%. "Аэрофлот" стал первым российским авиаперевозчиком, возобновившим полеты в Геленджик после трехлетнего перерыва. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

