На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован в 17.41 мск на Камчатке на расстоянии 455 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 455. Глубина (км): 59.8. Магнитуда: 5,8, - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
