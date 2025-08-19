https://1prime.ru/20250819/air-860943285.html
Индия и Китай договорились возобновить прямое авиасообщение
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Индия и Китай по итогам визита главы МИД Китая Ван И в Нью-Дели договорились в кратчайшие сроки возобновить прямое авиасообщение, сообщил МИД Индии. "Обе стороны договорились о скорейшем возобновлении прямого авиасообщения между материковым Китаем и Индией и доработке обновленного соглашения о воздушном сообщении. Они также договорились об упрощении выдачи виз туристам, представителям бизнеса, СМИ и другим посетителям в обоих направления", - говорится в заявлении МИД. Прямые рейсы между Индией и Китаем прекратились во время пандемии, что вынудило путешественников выбирать маршруты Сингапур, а также через специальный административный район КНР Гонконг. Также на ситуацию с полетами повлияло охлаждение отношений между Индией и Китаем после ряда инцидентов в регионе Ладакх в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошли столкновения между военными Китая и Индии. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
