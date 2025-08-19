https://1prime.ru/20250819/aktsii-860909113.html

Акции Intel дорожают на предторгах на новостях об инвестировании в компанию

экономика

рынок

торги

акции

сша

дональд трамп

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, перед открытием основных торгов во вторник растут почти на 7% после сообщения об инвестициях в 2 миллиарда долларов от японской SoftBank Group, а также новостей о переговорах по покупке 10-процентной доли в Intel правительством США, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.08 мск акции Intel дорожают на предторгах на 6,68% - до 25,24 доллара за бумагу. По итогам понедельника акции снизились в цене на 3,66%, до 23,66 доллара. Во вторник японская холдинговая компания SoftBank Group заявила о намерении приобрести обыкновенные акции американской Intel Corporation на общую сумму в 2 миллиарда долларов. В ее сообщении также уточняется, что подобный шаг японской корпорации отвечает ее долгосрочному видению в целях ускоренного доступа к передовым технологиям искусственного интеллекта, которые поддерживают цифровую трансформацию, облачные решения и инфраструктуру следующего поколения. Ранее также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией.

сша

