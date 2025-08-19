https://1prime.ru/20250819/aktsii-860910567.html

Московская биржа возобновит торги акциями компании "Фикс прайс"

2025-08-19T12:57+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московская биржа возобновит с 20 августа торги акциями компании "Фикс прайс" (Fix Price), говорится в сообщении Московской биржи. "С 20 августа 2025 года становится возможным выставление заявок и заключение сделок с акциями обыкновенными ПАО "Фикс Прайс" FIXR", - говорится в сообщении торговой площадки. Торги стартуют с аукциона открытия в 9.50, акции компании 20 августа будут доступны только на основной торговой сессии в режиме основных торгов со следующими торговыми параметрами: шаг цены – 0,0001 рубля, лот – 1 000 бумаг, расчётная цена – 0,9545 рубля. Ритейлер Fix Price провел делистинг глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с Московской биржи и "СПБ биржи" 6 августа. В июле прошлого года Fix Price перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности, для того, чтобы устранить сложности с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо "Фикс Прайс". "Фикс Прайс" стал основным владельцем российских активов Fix Price. Сейчас на Международной бирже Астаны торгуются ГДР Fix Price. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.

