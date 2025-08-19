Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США - 19.08.2025
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США - 19.08.2025, ПРАЙМ
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США
Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:35+0300
2025-08-19T14:35+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
рф
германия
ес
leonardo
thales
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 14.25 мск акции итальянского оборонного холдинга Leonardo падали в цене на 8,7%, шведской Saab Ab – на 7,2%, немецкой Renk Group AG – на 7,15%, немецкой Hensoldt AG - на 6,9%. Бумаги норвежской Kongsberg Gruppen ASA дешевели на 5,4%, немецкой Rheinmetall AG – на 4,7%, бумаги Thales - на 4,2%, британской BAE Systems – на 3,9%, французской Dassault Aviation – на 3,1%. В понедельник президент Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
рынок, торги, акции, сша, рф, германия, ес, leonardo, thales
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, РФ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Leonardo, Thales
14:35 19.08.2025
 
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США

Акции оборонных компаний Европы снижаются после переговоров Трампа и Зеленского

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 14.25 мск акции итальянского оборонного холдинга Leonardo падали в цене на 8,7%, шведской Saab Ab – на 7,2%, немецкой Renk Group AG – на 7,15%, немецкой Hensoldt AG - на 6,9%.
Бумаги норвежской Kongsberg Gruppen ASA дешевели на 5,4%, немецкой Rheinmetall AG – на 4,7%, бумаги Thales - на 4,2%, британской BAE Systems – на 3,9%, французской Dassault Aviation – на 3,1%.
В понедельник президент Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
Московская биржа возобновит торги акциями компании "Фикс прайс"
12:57
 
