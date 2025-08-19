https://1prime.ru/20250819/aktsii-860916854.html

Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США

Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США

2025-08-19

экономика

рынок

торги

акции

сша

рф

германия

ес

leonardo

thales

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 14.25 мск акции итальянского оборонного холдинга Leonardo падали в цене на 8,7%, шведской Saab Ab – на 7,2%, немецкой Renk Group AG – на 7,15%, немецкой Hensoldt AG - на 6,9%. Бумаги норвежской Kongsberg Gruppen ASA дешевели на 5,4%, немецкой Rheinmetall AG – на 4,7%, бумаги Thales - на 4,2%, британской BAE Systems – на 3,9%, французской Dassault Aviation – на 3,1%. В понедельник президент Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.

