https://1prime.ru/20250819/aktsii-860916854.html
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США - 19.08.2025, ПРАЙМ
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США
Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:35+0300
2025-08-19T14:35+0300
2025-08-19T14:35+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
рф
германия
ес
leonardo
thales
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860881399_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_99aed93ee3fa161fdad787cfd5e386d4.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 14.25 мск акции итальянского оборонного холдинга Leonardo падали в цене на 8,7%, шведской Saab Ab – на 7,2%, немецкой Renk Group AG – на 7,15%, немецкой Hensoldt AG - на 6,9%. Бумаги норвежской Kongsberg Gruppen ASA дешевели на 5,4%, немецкой Rheinmetall AG – на 4,7%, бумаги Thales - на 4,2%, британской BAE Systems – на 3,9%, французской Dassault Aviation – на 3,1%. В понедельник президент Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
https://1prime.ru/20250819/aktsii-860910567.html
сша
рф
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860881399_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_5ae715080e06e52bd02bb795a544df84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, сша, рф, германия, ес, leonardo, thales
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, РФ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Leonardo, Thales
Акции европейских оборонных компаний дешевеют после переговоров в США
Акции оборонных компаний Европы снижаются после переговоров Трампа и Зеленского
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций европейских компаний оборонного сектора уменьшается после прошедших в понедельник в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 14.25 мск акции итальянского оборонного холдинга Leonardo падали в цене на 8,7%, шведской Saab Ab – на 7,2%, немецкой Renk Group AG – на 7,15%, немецкой Hensoldt AG - на 6,9%.
Бумаги норвежской Kongsberg Gruppen ASA дешевели на 5,4%, немецкой Rheinmetall AG – на 4,7%, бумаги Thales - на 4,2%, британской BAE Systems – на 3,9%, французской Dassault Aviation – на 3,1%.
В понедельник президент Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
Московская биржа возобновит торги акциями компании "Фикс прайс"