https://1prime.ru/20250819/alikhanov-860928434.html

Россия и Китай работают над дальнемагистральным самолетом, заявил Алиханов

Россия и Китай работают над дальнемагистральным самолетом, заявил Алиханов - 19.08.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай работают над дальнемагистральным самолетом, заявил Алиханов

Россия и Китай занимаются проектами совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета, сообщил глава Минпромторга РФ... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:36+0300

2025-08-19T16:36+0300

2025-08-19T16:36+0300

бизнес

россия

китай

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

вертолеты россии

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай занимаются проектами совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках третьего международного форума "Ростки". "В сфере гражданского авиастроения реализуем программу разработки, производства, коммерциализации и послепродажного обслуживания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, а также проект по созданию перспективного гражданского тяжелого вертолета", - сказал Алиханов, говоря о приоритетных направлениях сотрудничества Китая и России. Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет. Россия и Китай также ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 километров.

https://1prime.ru/20250819/soglasheniya-860918086.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, вертолеты россии, ростех