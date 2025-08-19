https://1prime.ru/20250819/alikhanov-860928434.html
Россия и Китай работают над дальнемагистральным самолетом, заявил Алиханов
КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай занимаются проектами совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках третьего международного форума "Ростки".
"В сфере гражданского авиастроения реализуем программу разработки, производства, коммерциализации и послепродажного обслуживания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, а также проект по созданию перспективного гражданского тяжелого вертолета", - сказал Алиханов, говоря о приоритетных направлениях сотрудничества Китая и России.
Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет.
Россия и Китай также ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки.
CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 километров.
