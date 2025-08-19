https://1prime.ru/20250819/azs-860911793.html

Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на АЗС

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости. "ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: … провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в документе.

