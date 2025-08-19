https://1prime.ru/20250819/benzin-860917299.html
Биржевая стоимость бензина Аи-92 вновь побила рекорд
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже второй день подряд бьет исторический рекорд, марка Аи-92 во вторник также достигла ценового максимума, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,93% - до 71 970 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подскочил в цене на 1,29% - до 81 337 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива во вторник также выросла - на 1,66%, до 60 256 рублей за тонну. Мазут подорожал на 0,31% - до 23 715 рублей за тонну. При этом цена на авиакеросин снизилась на 2,17%, до 69 859 рублей за тонну, на сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2%, до 19 869 рублей. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
