https://1prime.ru/20250819/benzin-860920430.html
Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму
Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму - 19.08.2025, ПРАЙМ
Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму
Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:33+0300
2025-08-19T15:33+0300
2025-08-19T15:33+0300
энергетика
крым
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Министерство топлива и энергетики республики на минувшей неделе сообщило о незначительном дефиците бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. "Ограничения, которые связаны с 95-ым бензином – прошу с пониманием отнестись крымчан и гостей полуострова. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум до месяца. В течение месяца ограничения с точки зрения наличия 95-го бензина быть могут", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, для стабилизации цен на топливо в регионе принимаются все возможные меры.
https://1prime.ru/20250819/benzin-860917299.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_e52c8c166d8a5cdef0fe0c9fdef81cf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов
Энергетика, КРЫМ, Сергей Аксенов
Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму
Аксенов: проблема с дефицитом бензина в Крыму будет решена в течение месяца
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Министерство топлива и энергетики республики на минувшей неделе сообщило о незначительном дефиците бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив.
"Ограничения, которые связаны с 95-ым бензином – прошу с пониманием отнестись крымчан и гостей полуострова. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум до месяца. В течение месяца ограничения с точки зрения наличия 95-го бензина быть могут", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, для стабилизации цен на топливо в регионе принимаются все возможные меры.
Биржевая стоимость бензина Аи-92 вновь побила рекорд