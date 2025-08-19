https://1prime.ru/20250819/benzin-860920430.html

Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму

19.08.2025

Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму

Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 19.08.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Министерство топлива и энергетики республики на минувшей неделе сообщило о незначительном дефиците бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. "Ограничения, которые связаны с 95-ым бензином – прошу с пониманием отнестись крымчан и гостей полуострова. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум до месяца. В течение месяца ограничения с точки зрения наличия 95-го бензина быть могут", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, для стабилизации цен на топливо в регионе принимаются все возможные меры.

крым

2025

