Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома - 19.08.2025
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома - 19.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома
Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал ростом на заявления Белого дома о подготовке к возможной встрече Владимира Путина и Владимира... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T20:57+0300
2025-08-19T20:57+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал ростом на заявления Белого дома о подготовке к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.51 мск рос на 0,77%, до 2 973,92 пункта. До заявлений из Вашингтона он рос всего на 0,14%. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского уже ведется. Также она утверждает, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи.
20:57 19.08.2025
 
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома

Индекс Мосбиржи вырос на заявлениях из США о возможной встрече Путина с Зеленским

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал ростом на заявления Белого дома о подготовке к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.51 мск рос на 0,77%, до 2 973,92 пункта. До заявлений из Вашингтона он рос всего на 0,14%.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского уже ведется. Также она утверждает, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи.
В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
20:44
 
Заголовок открываемого материала