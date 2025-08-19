https://1prime.ru/20250819/birzha-860943478.html
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома

19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал ростом на заявления Белого дома о подготовке к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.51 мск рос на 0,77%, до 2 973,92 пункта. До заявлений из Вашингтона он рос всего на 0,14%. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского уже ведется. Также она утверждает, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал ростом на заявления Белого дома о подготовке к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.51 мск рос на 0,77%, до 2 973,92 пункта. До заявлений из Вашингтона он рос всего на 0,14%.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского уже ведется. Также она утверждает, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи.
