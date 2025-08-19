Биржи Европы растут на новостях из США и Европы

https://1prime.ru/20250819/birzhi--860911507.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник поднимаются на фоне новостей после встречи президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.59 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,28%, до 9 182,95 пункта, французский CAC 40 - на 0,85%, до 7 951,34 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 24 380 пунктов. Инвесторы оценивают политические новости. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель. "Инвесторы восприняли эти новости как позитивные", - цитирует агентство Рейтер главу отдела макроэкономических стратегий Rabobank Элвина де Гроота (Elwin de Groot). "Это довольно скромная реакция, но положительная... при этом, с другой стороны, возникает много вопросов о том, каким сильным будет рост на рынках, учитывая экономические проблемы, с которыми мы все еще сталкиваемся, особенно в Европе", - добавляет аналитик.

