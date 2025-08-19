Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/birzhi-860893040.html
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста - 19.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:11+0300
2025-08-19T08:11+0300
экономика
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе исходящих от мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 739,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 351,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 25 252,5 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,78%, до 8 889,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 43 666,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 3 158,6 пункта. "Сейчас деньги просто ждут, пока не поступит свежий сигнал, который подтолкнет рынки к новым рекордам роста", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). "Инвесторы готовились к волатильности после переговоров, но этого не случилось, поэтому теперь они сосредоточены на данных мировых центральных банков до конца недели, уделяя особое внимание Федеральной резервной системе США", - добавил аналитик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://1prime.ru/20250818/evropa-860876631.html
азиатско-тихоокеанский регион
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:11 19.08.2025
 
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста

Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков

© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе исходящих от мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 739,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 351,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 25 252,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,78%, до 8 889,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 43 666,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 3 158,6 пункта.
"Сейчас деньги просто ждут, пока не поступит свежий сигнал, который подтолкнет рынки к новым рекордам роста", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
"Инвесторы готовились к волатильности после переговоров, но этого не случилось, поэтому теперь они сосредоточены на данных мировых центральных банков до конца недели, уделяя особое внимание Федеральной резервной системе США", - добавил аналитик.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Биржи Европы закрылись в минусе на ожиданиях встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 19:31
 
ЭкономикаРынокТоргиАзиатско-Тихоокеанский регионСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала