Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе исходящих от мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 739,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 351,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 25 252,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,78%, до 8 889,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 43 666,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 3 158,6 пункта. "Сейчас деньги просто ждут, пока не поступит свежий сигнал, который подтолкнет рынки к новым рекордам роста", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). "Инвесторы готовились к волатильности после переговоров, но этого не случилось, поэтому теперь они сосредоточены на данных мировых центральных банков до конца недели, уделяя особое внимание Федеральной резервной системе США", - добавил аналитик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

