https://1prime.ru/20250819/birzhi-860893040.html
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста - 19.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:11+0300
2025-08-19T08:11+0300
2025-08-19T08:11+0300
экономика
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе исходящих от мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 739,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 351,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 25 252,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,78%, до 8 889,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 43 666,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 3 158,6 пункта. "Сейчас деньги просто ждут, пока не поступит свежий сигнал, который подтолкнет рынки к новым рекордам роста", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). "Инвесторы готовились к волатильности после переговоров, но этого не случилось, поэтому теперь они сосредоточены на данных мировых центральных банков до конца недели, уделяя особое внимание Федеральной резервной системе США", - добавил аналитик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://1prime.ru/20250818/evropa-860876631.html
азиатско-тихоокеанский регион
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно в ожидании новых стимулов роста рынков, в том числе исходящих от мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,3%, до 3 739,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 351,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 25 252,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,78%, до 8 889,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 43 666,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 3 158,6 пункта.
"Сейчас деньги просто ждут, пока не поступит свежий сигнал, который подтолкнет рынки к новым рекордам роста", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
"Инвесторы готовились к волатильности после переговоров, но этого не случилось, поэтому теперь они сосредоточены на данных мировых центральных банков до конца недели, уделяя особое внимание Федеральной резервной системе США", - добавил аналитик.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Биржи Европы закрылись в минусе на ожиданиях встречи Трампа и Зеленского