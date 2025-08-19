https://1prime.ru/20250819/birzhi-860907389.html
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 19.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:04+0300
2025-08-19T12:04+0300
2025-08-19T12:04+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
япония
сша
джером пауэлл
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня сократился на 0,02%, до 3 727,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,11%, до 2 343,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,32%, до 25 095,21 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,81%, до 3 151,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%, до 8 896,2 пункта, японский Nikkei 225 - 0,38%, до 43 546,29 пункта. Тем не менее в ходе торгов японский индекс вновь обновил исторический максимум, Shanghai Composite также поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. Инвесторы находятся в ожидании новых факторов, которые могли бы дать направление торгам. Так, в среду Народный банк Китая (ЦБ) примет решение по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Аналитики полагают, что показатель будет сохранен на отметке 3%. В пятницу будет опубликована статистика по инфляции в Японии в июле. Также пятницу председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Его комментарии могут дать подсказки о планах регулятора по ставке.
https://1prime.ru/20250819/kurs-860904384.html
азиатско-тихоокеанский регион
япония
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, япония, сша, джером пауэлл, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, США, Джером Пауэлл, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно снизились
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня сократился на 0,02%, до 3 727,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,11%, до 2 343,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,32%, до 25 095,21 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,81%, до 3 151,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%, до 8 896,2 пункта, японский Nikkei 225 - 0,38%, до 43 546,29 пункта.
Тем не менее в ходе торгов японский индекс вновь обновил исторический максимум, Shanghai Composite также поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года.
Инвесторы находятся в ожидании новых факторов, которые могли бы дать направление торгам. Так, в среду Народный банк Китая (ЦБ) примет решение по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Аналитики полагают, что показатель будет сохранен на отметке 3%. В пятницу будет опубликована статистика по инфляции в Японии в июле.
Также пятницу председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Его комментарии могут дать подсказки о планах регулятора по ставке.
Рубль растет к юаню на Московской бирже в первые часы торгов