Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. | 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня сократился на 0,02%, до 3 727,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,11%, до 2 343,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,32%, до 25 095,21 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,81%, до 3 151,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%, до 8 896,2 пункта, японский Nikkei 225 - 0,38%, до 43 546,29 пункта. Тем не менее в ходе торгов японский индекс вновь обновил исторический максимум, Shanghai Composite также поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. Инвесторы находятся в ожидании новых факторов, которые могли бы дать направление торгам. Так, в среду Народный банк Китая (ЦБ) примет решение по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Аналитики полагают, что показатель будет сохранен на отметке 3%. В пятницу будет опубликована статистика по инфляции в Японии в июле. Также пятницу председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Его комментарии могут дать подсказки о планах регулятора по ставке.

