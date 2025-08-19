https://1prime.ru/20250819/bolshinstvo-860888323.html

Большинство европейских лидеров покинули Белый дом, сообщили СМИ

Большинство европейских лидеров покинули Белый дом, сообщили СМИ - 19.08.2025, ПРАЙМ

Большинство европейских лидеров покинули Белый дом, сообщили СМИ

19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Большинство европейских лидеров уже покинули Белый дом после переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. "По словам чиновника, большинство европейских лидеров покинули Белый дом, а оставшиеся вскоре уедут", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

2025

