https://1prime.ru/20250819/britaniya-860910886.html

Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины

Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ

Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины

Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T12:59+0300

2025-08-19T12:59+0300

2025-08-19T12:59+0300

вооружения

украина

великобритания

сша

владимир зеленский

юрий ушаков

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg

ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД. В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

https://1prime.ru/20250819/oruzhie-860898579.html

украина

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, великобритания, сша, владимир зеленский, юрий ушаков, ес, мид