Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины

ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД. В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
