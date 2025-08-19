Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250819/britaniya-860910886.html
Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины
Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины
Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:59+0300
2025-08-19T12:59+0300
вооружения
украина
великобритания
сша
владимир зеленский
юрий ушаков
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД. В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://1prime.ru/20250819/oruzhie-860898579.html
украина
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, великобритания, сша, владимир зеленский, юрий ушаков, ес, мид
Вооружения, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, ЕС, МИД
12:59 19.08.2025
 
Британия может выделить 13,5 миллиарда долларов на оружие для Украины

Экс-посол Мюррей: Британия может выделить $13,5 миллиарда на оружие для Украины

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© flickr.com / ReeSaunders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД.
В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
"В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
СМИ: Киев пообещал купить американское оружие на 100 миллиардов долларов
09:30
 
ВооруженияУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАВладимир ЗеленскийЮрий УшаковЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала