Отель в британском Эппинге получил запрет на размещение просителей убежища

2025-08-19T22:33+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Отель в британском Эппинге получил от суда временный запрет на размещение просителей убежища, ранее ставшее причиной недовольства местных жителей, сообщил совет округа Эппинг-Форест. В середине июля в городе Эппинг близ Лондона вспыхнули беспорядки на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. Сотни демонстрантов неоднократно собирались рядом с гостиницей Bell, в ходе одной из акций протестующие вступили в стычки с полицией, несколько человек были арестованы. В конце июля местные власти Эппинга призвали правительство Великобритании закрыть гостиницы, где содержатся мигранты. "Окружному совету Эппинг-Форест был выдан временный запрет на использование отеля Bell в Эппинге для размещения просителей убежища", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале окружного совета. Отмечается, что Королевский суд Лондона удовлетворил иск совета против компании Somani Hotels Limited - владельца отеля Bell. Таким образом, до 12 сентября и далее до вынесения окончательного решения по иску совета компании будет запрещено использовать отель для размещения просителей убежища. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

