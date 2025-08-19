https://1prime.ru/20250819/chp-860940434.html

В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов

В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов - 19.08.2025, ПРАЙМ

В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов

Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс... | 19.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс Пресс. Джон Хьюм до 2023 года владел ранчо "Платиновый носорог", которое выкупила неправительственная организация "Африканские парки". На территории "Платинового носорога" в Северо-Западной провинции обитает около 2 тысяч особей, что составляет 15% от оставшейся в дикой природе мировой популяции белого носорога. Хьюм был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми после "комплексного расследования транснациональной торговли рогами носорогов", начатого в 2017 году, сообщило специализированное полицейское подразделение "Ястребы". По словам следователей, они обнаружили свидетельства мошенничества с участием государственных чиновников, которые выдали разрешения на продажу около 964 рогов носорога внутри страны, однако на деле эти рога были поставлены на нелегальные рынки Юго-Восточной Азии. Представитель "Ястребов" сообщил, что 84-летний Хьюм предстал перед судом в Претории и был освобожден под залог. Торговля рогами носорогов в ЮАР легальна, однако местные законы не разрешают их экспорт из-за международного запрета.

юар

