Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/chp-860940434.html
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов - 19.08.2025, ПРАЙМ
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов
Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:46+0300
2025-08-19T19:46+0300
бизнес
общество
юар
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс Пресс. Джон Хьюм до 2023 года владел ранчо "Платиновый носорог", которое выкупила неправительственная организация "Африканские парки". На территории "Платинового носорога" в Северо-Западной провинции обитает около 2 тысяч особей, что составляет 15% от оставшейся в дикой природе мировой популяции белого носорога. Хьюм был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми после "комплексного расследования транснациональной торговли рогами носорогов", начатого в 2017 году, сообщило специализированное полицейское подразделение "Ястребы". По словам следователей, они обнаружили свидетельства мошенничества с участием государственных чиновников, которые выдали разрешения на продажу около 964 рогов носорога внутри страны, однако на деле эти рога были поставлены на нелегальные рынки Юго-Восточной Азии. Представитель "Ястребов" сообщил, что 84-летний Хьюм предстал перед судом в Претории и был освобожден под залог. Торговля рогами носорогов в ЮАР легальна, однако местные законы не разрешают их экспорт из-за международного запрета.
https://1prime.ru/20250818/brilliant-860865500.html
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , юар, в мире
Бизнес, Общество , ЮАР, В мире
19:46 19.08.2025
 
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов

AFP: экс-владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Флаг ЮАР. Архивное фото
© CC BY 2.0 / flowcomm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс Пресс.
Джон Хьюм до 2023 года владел ранчо "Платиновый носорог", которое выкупила неправительственная организация "Африканские парки". На территории "Платинового носорога" в Северо-Западной провинции обитает около 2 тысяч особей, что составляет 15% от оставшейся в дикой природе мировой популяции белого носорога.
Хьюм был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми после "комплексного расследования транснациональной торговли рогами носорогов", начатого в 2017 году, сообщило специализированное полицейское подразделение "Ястребы".
По словам следователей, они обнаружили свидетельства мошенничества с участием государственных чиновников, которые выдали разрешения на продажу около 964 рогов носорога внутри страны, однако на деле эти рога были поставлены на нелегальные рынки Юго-Восточной Азии.
Представитель "Ястребов" сообщил, что 84-летний Хьюм предстал перед судом в Претории и был освобожден под залог.
Торговля рогами носорогов в ЮАР легальна, однако местные законы не разрешают их экспорт из-за международного запрета.
Вид на Дубай. 2015 год - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта
Вчера, 15:54
 
БизнесОбществоЮАРВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала