https://1prime.ru/20250819/chp-860940434.html
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов - 19.08.2025, ПРАЙМ
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов
Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:46+0300
2025-08-19T19:46+0300
2025-08-19T19:46+0300
бизнес
общество
юар
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс Пресс. Джон Хьюм до 2023 года владел ранчо "Платиновый носорог", которое выкупила неправительственная организация "Африканские парки". На территории "Платинового носорога" в Северо-Западной провинции обитает около 2 тысяч особей, что составляет 15% от оставшейся в дикой природе мировой популяции белого носорога. Хьюм был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми после "комплексного расследования транснациональной торговли рогами носорогов", начатого в 2017 году, сообщило специализированное полицейское подразделение "Ястребы". По словам следователей, они обнаружили свидетельства мошенничества с участием государственных чиновников, которые выдали разрешения на продажу около 964 рогов носорога внутри страны, однако на деле эти рога были поставлены на нелегальные рынки Юго-Восточной Азии. Представитель "Ястребов" сообщил, что 84-летний Хьюм предстал перед судом в Претории и был освобожден под залог. Торговля рогами носорогов в ЮАР легальна, однако местные законы не разрешают их экспорт из-за международного запрета.
https://1prime.ru/20250818/brilliant-860865500.html
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , юар, в мире
Бизнес, Общество , ЮАР, В мире
В ЮАР арестовали экс-владельца крупнейшей фермы по сохранению носорогов
AFP: экс-владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бывшего владельца крупнейшей в мире фермы по сохранению носорогов арестовали в ЮАР по обвинению в контрабанде рогов этих животных, передает агентство Франс Пресс.
Джон Хьюм до 2023 года владел ранчо "Платиновый носорог", которое выкупила неправительственная организация "Африканские парки". На территории "Платинового носорога" в Северо-Западной провинции обитает около 2 тысяч особей, что составляет 15% от оставшейся в дикой природе мировой популяции белого носорога.
Хьюм был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми после "комплексного расследования транснациональной торговли рогами носорогов", начатого в 2017 году, сообщило специализированное полицейское подразделение "Ястребы".
По словам следователей, они обнаружили свидетельства мошенничества с участием государственных чиновников, которые выдали разрешения на продажу около 964 рогов носорога внутри страны, однако на деле эти рога были поставлены на нелегальные рынки Юго-Восточной Азии.
Представитель "Ястребов" сообщил, что 84-летний Хьюм предстал перед судом в Претории и был освобожден под залог.
Торговля рогами носорогов в ЮАР
легальна, однако местные законы не разрешают их экспорт из-за международного запрета.
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта