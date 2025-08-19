Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БЕЛГРАД, 19 авг - ПРАЙМ. Полиция Сербии задержала во вторник партию в две тонны наркотиков растительного происхождения, а также двух подозреваемых в наркоторговле, сообщила пресс-служба МВД. Вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что операция в Белграде по задержанию крупнейшей партии наркотиков прошла при сотрудничестве полиции и прокуратуры. "Сотрудники МВД, управления уголовной полиции вместе с Белградской высшей прокуратурой задержали всего около двух тонн марихуаны и М.С. 1997 года рождения, а также И.И. 1978 года рождения по обоснованному подозрению в совершении преступления - незаконное производство и распространение наркотиков", - цитирует Дачича пресс-служба МВД. Уточняется, что подозреваемых в наркоторговле задержали при передаче "малой" партии в 50 килограммов наркотиков, затем при обыске обнаружили остальное. Задержанные предварительно взяты под стражу на 48 часов.
23:05 19.08.2025 (обновлено: 23:06 19.08.2025)
 
В Сербии задержали партию в несколько тонн наркотиков

БЕЛГРАД, 19 авг - ПРАЙМ. Полиция Сербии задержала во вторник партию в две тонны наркотиков растительного происхождения, а также двух подозреваемых в наркоторговле, сообщила пресс-служба МВД.
Вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что операция в Белграде по задержанию крупнейшей партии наркотиков прошла при сотрудничестве полиции и прокуратуры.
"Сотрудники МВД, управления уголовной полиции вместе с Белградской высшей прокуратурой задержали всего около двух тонн марихуаны и М.С. 1997 года рождения, а также И.И. 1978 года рождения по обоснованному подозрению в совершении преступления - незаконное производство и распространение наркотиков", - цитирует Дачича пресс-служба МВД.
Уточняется, что подозреваемых в наркоторговле задержали при передаче "малой" партии в 50 килограммов наркотиков, затем при обыске обнаружили остальное.
Задержанные предварительно взяты под стражу на 48 часов.
