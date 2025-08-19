https://1prime.ru/20250819/dauning-strit-860928775.html
В Британии сделали заявление по результатам переговоров коалиции желающих
ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Представители так называемой коалиции желающих и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили на Даунинг-стрит по итогам встречи коалиции во вторник. "Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) отметил, что представители коалиции встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для разработки планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и для того, чтобы подготовиться к развертыванию контингента в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии Стармера. В документе отмечается, что страны коалиции обсудили возможные способы давления, в том числе санкционного, которое они могут оказать на Россию в дальнейшем. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
