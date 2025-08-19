Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии сделали заявление по результатам переговоров коалиции желающих
ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Представители так называемой коалиции желающих и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили на Даунинг-стрит по итогам встречи коалиции во вторник. "Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) отметил, что представители коалиции встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для разработки планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и для того, чтобы подготовиться к развертыванию контингента в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии Стармера. В документе отмечается, что страны коалиции обсудили возможные способы давления, в том числе санкционного, которое они могут оказать на Россию в дальнейшем. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
сша, украина, киев, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, нато, мид рф, ес
Политика, США, УКРАИНА, Киев, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ, ЕС
16:38 19.08.2025
 
В Британии сделали заявление по результатам переговоров коалиции желающих

Флаг Великобритании
ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Представители так называемой коалиции желающих и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили на Даунинг-стрит по итогам встречи коалиции во вторник.
"Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) отметил, что представители коалиции встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для разработки планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и для того, чтобы подготовиться к развертыванию контингента в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии Стармера.
В документе отмечается, что страны коалиции обсудили возможные способы давления, в том числе санкционного, которое они могут оказать на Россию в дальнейшем.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В Нидерландах призвали инвестировать в оборону даже после гарантий Киеву
В Нидерландах призвали инвестировать в оборону даже после гарантий Киеву
14:07
Политика США УКРАИНА Киев Кир Стармер Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО МИД РФ ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала