Депутат Рады попросил ООН и США защитить политзаключенных

2025-08-19T00:25+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что письменно обратился в ООН и к послу США с просьбой о защите политзаключенных на Украине после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. "После сегодняшней встречи в Белом доме у Зеленского начинается бункерное время, когда он может сводить счеты с политическими оппонентами, которых посадил в тюрьму, узниками концлагерей СБУ... Я обратился с официальным письмом к послу США на Украине Джули Девис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, постпредам государств-членов Совета безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключенных", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский в ноябре 2024 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. В марте 2025 года Дубинский сообщал, что его адвокаты нашли свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, и взяли у них показания. После получения важных свидетельских показаний, как заявлял Дубинский, его адвокаты были похищены СБУ. В феврале 2025 года предприниматель Илон Маск, на тот момент глава департамента государственной эффективности США (DOGE), заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

