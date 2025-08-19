Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, как извлечь доход из придомового имущества - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/dokhod-860873937.html
Россиянам объяснили, как извлечь доход из придомового имущества
Россиянам объяснили, как извлечь доход из придомового имущества - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как извлечь доход из придомового имущества
Какое имущество принадлежит жильцам многоквартирных домов и как им можно распорядиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T02:02+0300
2025-08-19T02:02+0300
пассивный доход
имущество
бизнес
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/01/832830172_0:77:2849:1679_1920x0_80_0_0_4b55aa2242ecb865af93e7b2553589ed.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Какое имущество принадлежит жильцам многоквартирных домов и как им можно распорядиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.По его словам, собственники квартир в многоквартирных домах владеют не только своими жилыми метрами, но и долей в общем имуществе дома. Согласно Жилищному кодексу РФ, оно принадлежит всем владельцам помещений на праве общей долевой собственности, включая собственников нежилых площадей. В состав общего имущества входят несущие конструкции здания, места общего пользования, инженерные системы, крыша, подвалы, земельный участок под домом и придомовая территория, а также детские и спортивные площадки.“Закон позволяет извлекать пассивный доход из общедомовой собственности по решению общего собрания собственников. Варианты коммерческого использования включают размещение рекламы на фасаде здания или в лифтах, сдачу подвальных помещений под склады или нежилых помещений под магазины, установку оборудования интернет-провайдеров, организацию парковок или торговых точек рядом с домом. Доходы должны распределяться между собственниками пропорционально их долям”, - пояснил адвокат.Важно понимать, что управляющая компания или ТСЖ не вправе единолично распоряжаться общим имуществом - такие решения принимаются исключительно на общем собрании собственников, подчеркивает Шиманский. При этом необходимо учитывать законодательные ограничения, например, при размещении рекламы на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.На практике часто встречаются ситуации, когда арендаторы платят управляющим компаниям, минуя собственников, или вовсе не вносят плату за использование общего имущества. Следует помнить, что все доходы должны поступать непосредственно владельцам помещений.Право на общее имущество возникает автоматически вместе с правом собственности на квартиру и не требует отдельного оформления.“Cобственникам важно активнее участвовать в управлении домом, ведь это не только обязанности по содержанию имущества, но и реальные возможности для получения дополнительного дохода”, - заключил Шиманский.
https://1prime.ru/20250129/gostinitsy-854527287.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/01/832830172_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_f9f8244a53c604a99a3841cd96da3f4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пассивный доход, имущество, бизнес, недвижимость
пассивный доход, имущество, Бизнес, Недвижимость
02:02 19.08.2025
 
Россиянам объяснили, как извлечь доход из придомового имущества

Адвокат Шиманский научил, как извлечь пассивный доход из придомового имущества

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтражение здания Государственной Думы РФ в табличке на гостинице Four Seasons
Отражение здания Государственной Думы РФ в табличке на гостинице Four Seasons - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Какое имущество принадлежит жильцам многоквартирных домов и как им можно распорядиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
По его словам, собственники квартир в многоквартирных домах владеют не только своими жилыми метрами, но и долей в общем имуществе дома. Согласно Жилищному кодексу РФ, оно принадлежит всем владельцам помещений на праве общей долевой собственности, включая собственников нежилых площадей. В состав общего имущества входят несущие конструкции здания, места общего пользования, инженерные системы, крыша, подвалы, земельный участок под домом и придомовая территория, а также детские и спортивные площадки.
Отель
Госдума отклонила проект о запрете гостиниц в нежилых помещениях домов
29 января, 14:53
“Закон позволяет извлекать пассивный доход из общедомовой собственности по решению общего собрания собственников. Варианты коммерческого использования включают размещение рекламы на фасаде здания или в лифтах, сдачу подвальных помещений под склады или нежилых помещений под магазины, установку оборудования интернет-провайдеров, организацию парковок или торговых точек рядом с домом. Доходы должны распределяться между собственниками пропорционально их долям”, - пояснил адвокат.
Важно понимать, что управляющая компания или ТСЖ не вправе единолично распоряжаться общим имуществом - такие решения принимаются исключительно на общем собрании собственников, подчеркивает Шиманский. При этом необходимо учитывать законодательные ограничения, например, при размещении рекламы на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.
На практике часто встречаются ситуации, когда арендаторы платят управляющим компаниям, минуя собственников, или вовсе не вносят плату за использование общего имущества. Следует помнить, что все доходы должны поступать непосредственно владельцам помещений.
Право на общее имущество возникает автоматически вместе с правом собственности на квартиру и не требует отдельного оформления.
“Cобственникам важно активнее участвовать в управлении домом, ведь это не только обязанности по содержанию имущества, но и реальные возможности для получения дополнительного дохода”, - заключил Шиманский.
 
пассивный доходимуществоБизнесНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала