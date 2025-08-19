Россиянам объяснили, как извлечь доход из придомового имущества

https://1prime.ru/20250819/dokhod-860873937.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Какое имущество принадлежит жильцам многоквартирных домов и как им можно распорядиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.По его словам, собственники квартир в многоквартирных домах владеют не только своими жилыми метрами, но и долей в общем имуществе дома. Согласно Жилищному кодексу РФ, оно принадлежит всем владельцам помещений на праве общей долевой собственности, включая собственников нежилых площадей. В состав общего имущества входят несущие конструкции здания, места общего пользования, инженерные системы, крыша, подвалы, земельный участок под домом и придомовая территория, а также детские и спортивные площадки.“Закон позволяет извлекать пассивный доход из общедомовой собственности по решению общего собрания собственников. Варианты коммерческого использования включают размещение рекламы на фасаде здания или в лифтах, сдачу подвальных помещений под склады или нежилых помещений под магазины, установку оборудования интернет-провайдеров, организацию парковок или торговых точек рядом с домом. Доходы должны распределяться между собственниками пропорционально их долям”, - пояснил адвокат.Важно понимать, что управляющая компания или ТСЖ не вправе единолично распоряжаться общим имуществом - такие решения принимаются исключительно на общем собрании собственников, подчеркивает Шиманский. При этом необходимо учитывать законодательные ограничения, например, при размещении рекламы на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.На практике часто встречаются ситуации, когда арендаторы платят управляющим компаниям, минуя собственников, или вовсе не вносят плату за использование общего имущества. Следует помнить, что все доходы должны поступать непосредственно владельцам помещений.Право на общее имущество возникает автоматически вместе с правом собственности на квартиру и не требует отдельного оформления.“Cобственникам важно активнее участвовать в управлении домом, ведь это не только обязанности по содержанию имущества, но и реальные возможности для получения дополнительного дохода”, - заключил Шиманский.

