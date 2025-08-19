Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин поддержал приостановку взысканий долгов в зоне военного положения - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/dolgi-860906317.html
Кабмин поддержал приостановку взысканий долгов в зоне военного положения
Кабмин поддержал приостановку взысканий долгов в зоне военного положения - 19.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин поддержал приостановку взысканий долгов в зоне военного положения
Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий приостановку взысканий долгов на территориях, где вводится военное положение либо режим... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:52+0300
2025-08-19T11:52+0300
россия
финансы
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий приостановку взысканий долгов на территориях, где вводится военное положение либо режим контртеррористической операции, следует из заключения правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в документе. Проектом предлагается установить дополнительное основание приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в случае, если место совершения исполнительных действий находится на территории, в границах которой введено военное положение или правовой режим контртеррористической операции. Отмечается, что в таких зонах должники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие неоконченные исполнительные производства, не имеют реальной возможности погашать задолженность. В целях недопущения нарушения прав взыскателей, в том числе социально уязвимых категорий, предлагается положения проектируемых норм не распространять на требования по алиментным обязательствам, по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца), а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.
https://1prime.ru/20250814/dolg-860722171.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, правительство
РОССИЯ, Финансы, правительство
11:52 19.08.2025
 
Кабмин поддержал приостановку взысканий долгов в зоне военного положения

Правительство одобрило приостановку взыскания долгов в зонах военного положения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий приостановку взысканий долгов на территориях, где вводится военное положение либо режим контртеррористической операции, следует из заключения правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Проектом предлагается установить дополнительное основание приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в случае, если место совершения исполнительных действий находится на территории, в границах которой введено военное положение или правовой режим контртеррористической операции. Отмечается, что в таких зонах должники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие неоконченные исполнительные производства, не имеют реальной возможности погашать задолженность.
В целях недопущения нарушения прав взыскателей, в том числе социально уязвимых категорий, предлагается положения проектируемых норм не распространять на требования по алиментным обязательствам, по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца), а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России
14 августа, 16:08
 
РОССИЯФинансыправительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала