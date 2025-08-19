Кабмин поддержал приостановку взысканий долгов в зоне военного положения

https://1prime.ru/20250819/dolgi-860906317.html
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий приостановку взысканий долгов на территориях, где вводится военное положение либо режим контртеррористической операции, следует из заключения правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в документе. Проектом предлагается установить дополнительное основание приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в случае, если место совершения исполнительных действий находится на территории, в границах которой введено военное положение или правовой режим контртеррористической операции. Отмечается, что в таких зонах должники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие неоконченные исполнительные производства, не имеют реальной возможности погашать задолженность. В целях недопущения нарушения прав взыскателей, в том числе социально уязвимых категорий, предлагается положения проектируемых норм не распространять на требования по алиментным обязательствам, по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца), а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.
