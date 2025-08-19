Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро

https://1prime.ru/20250819/dollar-860897452.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене снижается, но растет к евро во вторник утром, эксперты отмечают возможность укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.56 мск курс доллара к иене снижался до 147,72 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии, курс евро опускался до 1,1657 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,01% - до 98,18 пункта. "Доллар укрепляется отношению к другим валютам, а склонность к риску на рынках в настоящий момент все еще преобладает", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng). Позднее во вторник станут известны данные по экономике США от министерства торговли страны. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось на 1,6% по сравнению с показателем июня и составило 1,3 миллиона.

