https://1prime.ru/20250819/dollar-860897452.html
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро - 19.08.2025, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро
Стоимость доллара по отношению к иене снижается, но растет к евро во вторник утром, эксперты отмечают возможность укрепления американской валюты,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:08+0300
2025-08-19T09:08+0300
2025-08-19T09:08+0300
экономика
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене снижается, но растет к евро во вторник утром, эксперты отмечают возможность укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.56 мск курс доллара к иене снижался до 147,72 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии, курс евро опускался до 1,1657 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,01% - до 98,18 пункта. "Доллар укрепляется отношению к другим валютам, а склонность к риску на рынках в настоящий момент все еще преобладает", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng). Позднее во вторник станут известны данные по экономике США от министерства торговли страны. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось на 1,6% по сравнению с показателем июня и составило 1,3 миллиона.
https://1prime.ru/20250818/kurs-860869699.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро
Курс доллара к иене снижается, но растет к евро
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене снижается, но растет к евро во вторник утром, эксперты отмечают возможность укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.56 мск курс доллара к иене снижался до 147,72 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии, курс евро опускался до 1,1657 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,01% - до 98,18 пункта.
"Доллар укрепляется отношению к другим валютам, а склонность к риску на рынках в настоящий момент все еще преобладает", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng).
Позднее во вторник станут известны данные по экономике США от министерства торговли страны. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось на 1,6% по сравнению с показателем июня и составило 1,3 миллиона.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 августа