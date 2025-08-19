Стоимость доллара снижается к мировым валютам

https://1prime.ru/20250819/dollar-860908694.html
2025-08-19T12:20+0300
2025-08-19T12:20+0300
2025-08-19T12:20+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается, инвесторы ожидают макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск курс евро к доллару рос до 1,1677 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. Курс доллара к иене снижался до 147,63 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался 0,14% - до 98,03 пункта. Позднее во вторник министерство торговли США опубликует данные о числе новых домов в стране, строительство которых было начато в июле. Аналитики полагают, что показатель снизился на 1,6% к июню, до 1,3 миллиона. В среду ожидается публикация протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. А в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. "Симпозиум в Джексон-Хоуле может стать одним из потенциальных источников волатильности, и в преддверии этого события рынки остаются осторожными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital.com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda). Эксперт отмечает, что рынок закладывает в ценах переход к более мягкой политике ФРС, а дальнейшее ослабление доллара США будет зависеть от того, оправдает ли регулятор эти ожидания. По данным CME Group, примерно 83% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Это может стать первым снижением с декабря прошлого года. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем уменьшается, инвесторы ожидают макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.04 мск курс евро к доллару рос до 1,1677 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. Курс доллара к иене снижался до 147,63 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался 0,14% - до 98,03 пункта.
Позднее во вторник министерство торговли США опубликует данные о числе новых домов в стране, строительство которых было начато в июле. Аналитики полагают, что показатель снизился на 1,6% к июню, до 1,3 миллиона.
В среду ожидается публикация протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. А в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле.
"Симпозиум в Джексон-Хоуле может стать одним из потенциальных источников волатильности, и в преддверии этого события рынки остаются осторожными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital.com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda).
Эксперт отмечает, что рынок закладывает в ценах переход к более мягкой политике ФРС, а дальнейшее ослабление доллара США будет зависеть от того, оправдает ли регулятор эти ожидания.
По данным CME Group, примерно 83% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Это может стать первым снижением с декабря прошлого года. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар.
