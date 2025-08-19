https://1prime.ru/20250819/dom-860890604.html

Белый дом опубликовал фото разговора Трампа с Путиным

2025-08-19T05:32+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал фотографию того, как президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете", - говорится в публикации. На фотографии в Овальном кабинете также можно заметить госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.

