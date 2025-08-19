Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом опубликовал фото разговора Трампа с Путиным
Белый дом опубликовал фото разговора Трампа с Путиным
Белый дом опубликовал фото разговора Трампа с Путиным - 19.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом опубликовал фото разговора Трампа с Путиным
Белый дом опубликовал фотографию того, как президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T05:32+0300
2025-08-19T05:32+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860890604.jpg?1755570778
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал фотографию того, как президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете", - говорится в публикации. На фотографии в Овальном кабинете также можно заметить госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.
сша
общество , сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
05:32 19.08.2025
 
Белый дом опубликовал фото разговора Трампа с Путиным

Белый дом опубликовал фото разговора Трампа по телефону с Путиным

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал фотографию того, как президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете", - говорится в публикации.
На фотографии в Овальном кабинете также можно заметить госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.
 
ЭкономикаОбществоСШАДональд ТрампВладимир ПутинМарко Рубио
 
 
