Рубль немного вырос к юаню на Московской бирже

2025-08-19T16:50+0300

2025-08-19T16:50+0300

2025-08-19T16:51+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль демонстрирует небольшой рост к юаню на Московской бирже во второй половине торгов вторника, следует из данных торговой площадки. Курс юаня к 16.42 мск снижался на 3 копейки, до 11,15 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,04%, до 65,92 доллара за баррель. Рубль не спешит отступать Курс юаня днем во вторник снижался на 0,23%. Китайская валюта двигалась в узком диапазоне 11,15-11,18 рубля. "Рубль после позитивного старта пытался укрепиться к юаню, но вскоре стал сдавать позиции. Российская валюта на дневном минимуме несла символические потери, однако в середине торгов восстановилась и торгуется в небольшом плюсе. В целом рубль неустойчиво дешевеет с начала месяца, а в последние сессии эта динамика ускоряется", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Вероятно, рыночное равновесие между общим объемом покупок иностранной валюты и ее продаж нарушается в сторону ослабления рубля, добавляет он. Геополитика остается в центре внимания, и ее сейчас мало что способно действительно сместить с авансцены, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" "Однако в России стартует новый налоговый период, первый после отмены норм обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами. Именно сейчас решение вряд ли отразится на поведении рубля, но уже в сентябре - вполне вероятно. Потенциальное сокращение валютного предложения станет фундаментальным фактором давления для рубля", - добавляет он. Прогнозы "Скорее всего, пара юань/рубль продолжит умеренно повышаться с ближайшей целью в районе 11,5 рубля. Немного выше находится четырехмесячный максимум, установленный в конце июля. Правда, уже на этой неделе данному движению способно препятствовать приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 25 и 28 августа", - говорит Бабин. Силаев ожидает, что юань завершит сегодняшние торги около 11,17 рубля.

